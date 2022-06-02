المشاركون في القمة الأفريقية للرقمنة يؤكدون على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الرقمنة

أوصى المشاركون في القمة الأفريقية للرقمنة، التي تجري فعالياتها بالجزائر منذ أمس، وتستمر على مدار ٣ أيام، بضرورة تعزيز التعاون الأفريقي في مجال الرقمنة.

كما شددوا على ضرورة مواصلة مسار الاندماج الأفريقي، لاسيما من خلال سريان مفعول الاتفاق المتعلق بمنطقة التبادل الحر للقارة الأفريقية، وتعزيز المنشآت الخاصة بهذه المنطقة، في إطار مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا.

فيما ثمن الحاضرون أهمية مشروع خط الألياف البصرية العابر للصحراء، والذي يربط الجزائر بنيجيريا، والذي سيسهم في تطوير الرقمنة على مستوى القارة الأفريقية.

ويشارك في هذه القمة أكثر من ١٢٠٠ صانع قرار و مائة شركة، ومؤسسة ناشئة من عشرين بلدا أفريقيا وعبر العالم في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، بهدف جمع الفاعلين الأفارقة في هذا المجال لوضع تصور مشترك لتنفيذ مشاريع مستقبلية في القارة وعبر العالم.