ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، اليوم الخميس، شخصين بالقاهرة لسرقتهما مسكن أحد المواطنين بأسلوب كسر الباب في دار السلام.

وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة دار السلام بتحرير مواطن محضر باكتشافه كسر باب الشقة سكنه، وسرقة مبلغ مالي، ومشغولات ذهبية متعلقات شخصية من داخلها.

وتوصلت التحريات بعد الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

كما أضاف أحدهما بأنه نظراً لكونه مقيم بذات العقار محل الواقعة، وعلمه بعدم تواجد المجني عليه بمسكنه، اختمرت في ذهنه فكرة سرقة مسكنه، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الآخر لتنفيذ مخططه، وقام بتسهيل دخوله العقار محل الواقعة.

كما تم بإرشاد أحدهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.