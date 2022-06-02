وزيرة فرنسية: الحكومة لا تستبعد تأميم شركة الكهرباء

قالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أجنيس بانير روناشير، لإذاعة فرانس إنفو، إن الحكومة الفرنسية لا تستبعد تأميم شركة الكهرباء، على الرغم من أنه لم يصدر حتى الآن قرار بهذا الشأن.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الوزيرة قالت إنه سوف يتعين أن تشارك الشركة في بناء ست محطات نووية جديدة بتكلفة 60 مليار يورو، كما سوف تستثمر في شبكة الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء.

وأضافت أن هذا سوف يتطلب "استثمارات ضخمة داخل الشركة".

وأوضحت أنه سوف يتعين على الحكومة اختيار أفضل هيكل مساهمة لكي تفي الشكة بأهدافها على مدار الوقت.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في وقت سابق إنه يتعين على الحكومة الاستحواذ على بعض أصول شركة الكهرباء.