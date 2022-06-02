الشرطة السورية تعلن تصديها لهجوم مجموعة إرهابية بريف درعا الغربي

أعلنت الشرطة السورية، تصديها لمجموعة إرهابية هاجمت مبنى ناحية المزيريب بريف درعا الغربي صباح اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة درعا قوله إن "عناصر شرطة ناحية المزيريب بالريف الغربي اشتبكوا في وقت مبكر صباح اليوم مع مجموعة إرهابية هاجمت المبنى بالأسلحة الرشاشة ما أدى إلى إحداث أضرار مادية بالمبنى دون وقوع إصابات بين عناصر الشرطة".

وبين المصدر أن "أفراد المجموعة الإرهابية أقدموا على إطلاق قذيفة (آر بي جي) أصابت مبنى الناحية محدثة أضراراً مادية بسيطة ولاذوا بالفرار"، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تمشط المنطقة وتلاحق المهاجمين.