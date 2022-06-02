البيت الأبيض يرحب بتحرك أوبك بلس لزيادة إمدادات النفط

رحبت الولايات المتحدة بقرار تحالف أوبك بلس للدول المنتجة للنفط اليوم الخميس، بزيادة إنتاج النفط في شهري يوليو وأغسطس المقبلين حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



ونقلت بلومبرج عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قولها في بيان اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تدرك دور المملكة العربية السعودية، كرئيس لمنظمة أوبك بلس وأكبر منتج للنفط ،في تحقيق هذا الإجماع بين أعضاء التحالف النفطي.



وقرر وزراء دول التحالف خلال اجتماعهم الافتراضي الاعتيادي اليوم الخميس، زيادة إنتاجه خلال الصيف، على أن يتجاوز الإنتاج الشهري لكل من شهري يوليو وأغسطس إنتاج يونيو بأكثر من 200 ألف برميل.



وأعلن التحالف بعد الاجتماع أنه بدلا من 430 ألف برميل إضافية (159 لترا لكل دولة) سيتم ضخها في السوق في يونيو، سيتم رفع الإنتاج اليومي بنحو 650 ألف برميل في كل من يوليو وأغسطس.



وبررت أوبك بلس قرارها بالإشارة إلى عمليات إعادة الفتح الأخيرة بعد عمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مراكز الاقتصاد العالمية الرئيسية والزيادة الموسمية المتوقعة على الطلب من المصافي.



ووفقا لإعلان التحالف، كان من المفهوم أن روسيا ستواصل المشاركة في اتفاقيات الإنتاج رغم الحظر الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.