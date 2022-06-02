ماليزيا تمدد العمل بنظام تحديد أسعار الدجاج والبيض

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قال ألكسندر نانتا لينجي وزير التجارة الداخلية وشؤون المستهلكين الماليزي إن الحكومة قررت تمديد العمل بنظام التسعيرة الجبرية للدجاج والبيض الذي كان مقررا انتهاء العمل به يوم 5 يونيو الحالي، في إطار إجراءات حكومية للحد من ارتفاع معدل التضخم في البلاد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزارة المالية الماليزية تدرس اقتراحا لتقديم المساعدة للأسر ذات الدخل المنخفض بمجرد انتهاء العمل بنظام التسعيرة الجبرية بعد يوم 30 يونيو الحالي.

كانت ماليزيا قد بدأت أمس الأربعاء تطبيق حظر على صادرات الدجاج.

وأوضحت وزارة الزراعة والصناعات الغذائية أن الحظر يشمل الدواجن الحية والمذبوحة الكاملة واللحوم المبردة والمجمدة والمنتجات الغذائية المصنوعة من الدجاج.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن خدمات الحجر الصحي والتفتيش ستعمل على التأكد من الالتزام بالحظر من خلال نشر مسؤولين منها على جميع نقاط التصدير.

جدير بالذكر أن من تثبت إدانتهم بانتهاك حظر التصدير سيواجهون غرامات تصل إلى مئة ألف رينجت (22816 دولارا أمريكيا) أو السجن لمدة تصل إلى ست سنوات، عند انتهاك الحظر للمرة الأولى.