قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك استعدادا تاما من قبل المحافظة لاستقبال المواطنين في فصل الصيف، معلنا عن إنشاء شاطئ مجاني وهو الأنفوشي، يستوعب 1000 أسرة في اليوم الواحد، بالإضافة إلى شاطئ المندرة.

وأضاف الشريف، في اتصال هاتفي لبرنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، أن سعر التذكرة لدخول الشواطئ المميزة تكون 5 جنيهات، و10 جنيهات، وهناك خدمات تقدم لذوي الهمم.

وتابع أن المحافظة طورت الشواطئ وخصصت غرف لخلع الملابس، مضيفا أن خلال شهر سيتم الانتهاء من توحيد جميع بوابات الشواطئ بالمحافظة، كما أنه تم افتتاح مخرجات مشروع الهوية البصرية.

وأوضح أنه تم عمل نموذج موحد لبوبات الشواطئ والالتزام بألوان الشماسى والكراسي، والوحدات الشاطئية مثل الكافيتريات وغرف خلع الملابس والإسعاف.