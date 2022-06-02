وزيرة ألمانية مستاءة من النقاش حول اختيار الكلمات بالنظر لأهداف بلادها في الحرب بأوكرانيا

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت، عن استيائها من النقاش حول اختيار الكلمات من أعضاء الحكومة الألمانية بالنظر إلى الأهداف السياسية لألمانيا في الحرب بأوكرانيا.

وقالت لامبرشت اليوم الخميس لإذاعة ألمانيا: "أعتقد أن الأمر يتعلق بأن يتم دعم أوكرانيا حاليا بحيث يمكنها النجاح في هذه الحرب ولا يتعلق بالألفاظ، ينتابني أحيانا الشعور بأن الأمر يتعلق نوعا ما بالكلمات أكثر من الأفعال".

يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس وعدد من الوزراء بالحكومة الاتحادية لا يزالوا يستخدمون فيما يتعلق بالحرب بأوكرانيا صياغة أنه يجب ألا تفوز روسيا، ويجب ألا تخسر أوكرانيا. ويثير ذلك تساؤلات حول سبب عدم دعوتهم بدلا من ذلك بشكل صريح إلى فوز أوكرانيا.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية: "يتعلق الأمر بالدعم وليس بنوعية الكلمات التي يتم نشرها".

ورفضت لامبرشت الاتهام بأن الحكومة الاتحادية تحرز تقدما في توريدات الأسلحة لأوكرانيا "بسرعة السلحفاة"، موضحة أن المدرعات المضادة للطائرات التي تم التعهد بها من طراز "جيبارد" والتي لم تصل إلى أوكرانيا حتى الآن، لا يزال يجب تجهيزها أولا.

وأضافت الوزيرة الألمانية أن الأمر لا يتعلق بأن يتم دعم أوكرانيا حاليا فحسب، ولكن "يتعين علينا افتراض أن أوكرانيا ستضطر لخوض هذه الحرب لفترة طويلة ويجب تسليحها وتجهيزها لأجل هذا الغرض".