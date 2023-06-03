 حقق 4 ملايين جنيه و323 ألفا في 6 أسابيع عرض.. خروج فيلم رمسيس باريس من المنافسة على شباك التذاكر - بوابة الشروق
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حقق 4 ملايين جنيه و323 ألفا في 6 أسابيع عرض.. خروج فيلم رمسيس باريس من المنافسة على شباك التذاكر


نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 11:40 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 11:40 م

خرج فيلم «رمسيس باريس»، من المنافسة على شباك التذاكر أمس، حيث تم رفعه من السينمات في مصر، بعد 6 أسابيع عرض حقق خلالها 4 ملايين جنيه و323 ألفا، وكانت آخر إيرادات حققها أول أمس الأربعاء ألف جنيه و344 جنيها فقط.

وكان جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أصدر قراراً بسحب فيلم "رمسيس باريس"، من دور العرض، تنفيذاً لحكم قضائي أصدرته المحكمة الاقتصادية لمصلحة الفنان الفرنسي بي بي ناصري الذي أعلن تضرره من الفيلم نظراً لعدم حصوله على مستحقاته المادية عقب مشاركته في العمل الذي صورت معظم مشاهدة في باريس، وعند رفضه الاستمرار جرى الاستعانة بدوبلير لاستكمال المشاهد، واستخدمت مشاهد ناصري في الفيلم والإعلان الرسمي للعمل.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة أشخاص من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من المواقف الكوميدية، تصل ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.
يشارك فى البطولة هيفاء وهبى، ومحمد سلام، ومصطفى خاطر، وحمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، من تأليف كريم حسن بشير، ومحمود حجازى، وإخراج أحمد خالد موسى.

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