تقرير: عودة مساعد سابق للبابا الراحل بنيديكت إلى ألمانيا

أفاد تقرير اليوم الجمعة، بأن جيورج جانسفاين، الذي كان السكرتير الخاص لبابا الفاتيكان الراحل بنيديكت السادس عشر لفترة طويلة، سوف يعود إلى أبريشيته في فرايبورج بجنوب غرب ألمانيا، رغم أنه ليس لديه منصب هناك.

وقالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية إن البابا الحالي فرانسيس الأول أبلغ جانسفاين بأن يغادرة روما بحلول الأول من يوليو على أقصى تقدير. ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها وكالة (د.ب.أ)، فإن المحادثات بشأن هذه الخطوة لا تزال جارية ولم تنته بعد.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر كنسية رفيعة المستوى، إن القرار اتخذ في مايو الماضي، خلال قداس خاص. وأضافت أن الخطوة جاءت بعد "نقاشات لعدة أسابيع".

وتردد أن جانسفاين اقترح عدة مناصب محتملة يمكن أن يشغلها، ولكن يتردد أن البابا فرنسيس اقترح أنه يمكن أن يصبح أستاذا لعلم اللاهوت.

ولدى سؤاله، قال متحدث باسم أبريشية فرايبورج إن إدارة الأبريشية لا يمكنها التعقيب على التقرير.

وكان جانسفاين ينتظر أن يعينه البابا فرنسيس في منصب جديد، منذ وفاة الحبر الأعظم السابق بنيديكت السادس عشر في نهاية 2022.