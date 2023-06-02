يويفا يدرس استبعاد الحكم البولندي مارتشينياك من نهائي دوري الأبطال

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يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، استبعاد الحكم البولندي سيمون مارتشينياك من إدارة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان.

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره إنتر ميلان، على ملعب أتاتورك الأوليمبي في إسطنبول يوم 10 يونيو الجاري، في المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال.

ووفقًا لـ صحيفة «dailymail» البريطانية، فإن يويفا يدرس استبعاد مارتشينياك من إدارة نهائي دوري الأبطال، بسبب تصريحاته ضد المثليين واليهود.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الحكم البولندي وصف المثليين واليهود بأنهم ليسوا من المجتمع، مما أغضب جماعة مناهضة للعنصرية في أوروبا.

وأتمت الصحيفة أن يويفا سيتخذ قراره النهائي اليوم الجمعة، بشأن تواجد الحكم البولندي في المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وكان يويفا قد أعلن في وقت سابق، تعيين مارتشينياك كحكم للساحة في المباراة النهائية لدوري الأبطال.