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قضى الجيش الروسي على أكثر من 50 مقاتلا أوكرانيا في هجمات جديدة من الجانب الأوكراني على المنطقة الحدودية التابعة له بالقرب من بيلجورود، وفقا لبيانات رسمية روسية.

وقالت روسيا إنه تم أيضا تدمير معدات عسكرية وتكنولوجيا مدرعة.

وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو مساء الخميس أن "نظام كييف" قصف بلدة شيبيكينو التي يوجد بها أيضا معبر حدودي للمركبات. وقالت الوزارة في فترة ما بعد الظهر إنها حالت دون اختراق المقاتلين.

وتحدث الأشخاص الفارون من المنطقة عن "دمار هائل" في المدينة، بينما لم يعرض التلفزيون الحكومي الروسي سوى جزء منه. وشهدت المنطقة هجمات منذ أيام وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

ومرة أخرى، أعلن "فيلق المتطوعون الروس" وفيلق "روسيا الحرية" مسؤوليتهما عن الهجمات. وأعلن المقاتلون أنهم أرادوا جلب الحرية والسلام والطمأنينة إلى روسيا.

وتصر الحكومة الأوكرانية على أنه لا علاقة لها بالهجمات.