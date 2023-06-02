ختام البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مدربين قادرين على التوعية المجتمعية في الوادي الجديد

أعلن محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، ختام البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مدربين قادرين على حمل لواء التوعية المجتمعية بالمحافظة، مشيرا الى تدشين البرنامج من جانب الدكتور آمال ذكي مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتورة جاكلين ممدوح مدير الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وقال، أنه تم عقد برنامج تدريب مدربين على مدار ٦ أيام متواصلة، وتم استهداف إعداد ١٦ مدربا من المتميزين من كوادر العمل بالمديرية على مستوى المراكز الإدارية الخمس؛ لضمان نشر الوعي المجتمعي والقدرة على تدريب الرائدات الريفيات على موضوعات ومحاور برنامج "وعي" الذي يتكون من 12 رسالة تهدف إلى تحسين الممارسات الإيجابية التي تُعلي من حقوق الأطفال والنساء وذوي الإعاقة بما يشمل صحة المرأة والطفل، والتربية الإيجابية، وإعلاء قيمة التعليم، ومناهضة ختان الإناث لبرنامج التربية الأسرية الإيجابية والزواج المبكر والإكتشاف المبكر للإعاقة والحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى حماية الشباب والنشء من العادات الخاطئة مثل تعاطي الإدمان والهجرة غير الشرعية، بجهود فريق عمل الوزارة من المدربين والمتدربين وما بذلوه من مجهود متميز ومشرف خلال فترة التدريب، والحرص على إعداد كوادر تدريبيه بالمديريات بدعم من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.