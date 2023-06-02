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أعلن نادي أبولون ليماسول القبرصي، اليوم الجمعة، رحيل عمرو وردة وانتهاء مشواره مع الفريق.

وكان عمرو وردة قد انضم إلى صفوف الفريق القبرصي قادما من أنورثيوسيس القبرصي في يناير الماضي مقابل 120 ألف يورو.

وأصدر أبولون ليماسول بيانًا، جاء فيه:" نشكر عمرو وردة على إسهاماته مع الفريق، ونتمنى له التوفيق على الصعيدين المهني والشخصي".

وخاض عمرو وردة 19 مباراة بقميص أبولون منذ انضمامه في يناير الماضي وسجل خلالها 4 أهداف وصنع 4.

وتجدر الإشارة إلى أن تجربة أبولون ليماسول هى الثانية لـ عمرو وردة في الدوري القبرصي، حيث خاض 32 مباراة مع كلا الفريقين سجل 5 وصنع 7 في جميع المسابقات.

وأنهى أبولون موسمه في الدوري القبرصي بالتواجد في المركز الخامس، وسيغيب عن التواجد في المنافسات الأوروبية الموسم المقبل.