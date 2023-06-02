خبير يحذر من التكاليف الجنونية لصناديق التحوط الناشئة

في الوقت الذي يعتزم فيه عدد كبير من مديري صناديق التحوط إطلاق صناديق بمليارات الدولارات هذا العام، حذر مدير مخضرم في هذا المجال من اخفاقهم بسبب ارتفاع التكاليف.

وقال الشريك المؤسس لشركة "نايتهيد كابيتال مانجمينت" توم واجنر، في كلمته أمام مؤتمر نظمته وكالة بلومبرج للأنباء أمس الأربعاء عن صناديق التحوط: "هناك بعض هياكل التكلفة المرتفعة بالفعل في عالم صناديق التحوط، كوجود تكاليف ثابتة بنسبة 8%". ووصف الأمر بأنه "جنون... جنون".

وتتعرض صناديق تحوط جديدة لضربة مزدوجة لبيئة جمع أموال أكثر صرامة، ما يشكل ضغوطا عليها للإبقاء على التكاليف متدنية، والحاجة إلى دفع أجور لشخصيات موهوبة.

ويشكل خريجو مؤسسات عملاقة مثل "ميلينيام مانجمنت" و"كين جريفينز سيتادل" جزءا من كبرى الشركات الناشئة على الإطلاق، ما يضعها في منافسة مع بعضها البعض لجذب محترفين من الدرجة الأولى في مجال الاستثمار.

وقال واجنر إن فشل السيطرة على التكاليف، والمبالغة في الدفع لأولئك الذين لا يستطيعون التعامل بنجاح مع الصعوبات، قد يعيقا صناديق التحوط قبل أن تسنح لها الفرصة بأن تسير في طريقها بثبات.