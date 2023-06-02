ناشط باكستاني بارز في عداد المفقويدن وسط اضطراب سياسي

فُقد المحامي والناشط الباكستاني الشهير جبران ناصر المعروف بانتقاده للجيش بعدما اختطفه مسلحون في مدينة كراتشي.

واختطف أكثر من 12 مسلحا مجهولا ناصر خلال عودته من غداء مع زوجته عند منتصف الليل تقريبا في المدينة الساحلية، بجنوب البلاد.

وفي مقطع مصور نشرته في وقت متأخر أمس الخميس، دعت زوجته الممثلة المعروفة منشاء باشا الجماهير إلى المطالبة بعودته، والدعاء من أجل سلامته .

ودفع اختطاف ناصر النشطاء والمجتمع المدني إلى الإعراب عن مخاوفهم، في خضم حالة الاضطراب السياسي الجاري في باكستان.

وأعربت مفوضية حقوق الإنسان الباكستانية عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن ناصر "اختطف من جانب رجال مسلحين مجهولين في كراتشي".

وأضافت المفوضية "نطالب بإعادته على الفور سالما ويجب محاسبة خاطفيه بموجب القانون".

وقبل أيام من تعرضه للاختطاف، كان ناصر ينتقد حملة الإجراءات الصارمة على الحركة الباكستانية من أجل العدالة ودور المؤسسة العسكرية في الشؤون السياسية.

وسطع نجم ناصر لانتقاده الجناح اليميني الديني والجيش النافذ الباكستاني.

والأسبوع الماضي، أعربت أسرة المذيع التلفزيوني واليوتيوبر عمران رياض خان الذي فُقد في 11 مايو عن خوفها على حياته، فيما لم تصل السلطات إلى خيط يقود إلى مكانه.

واعتقل عدد من القادة السياسيين والصحفيين وأنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، وفقد آخرون في خضم حملة إجراءات صارمة أعقبت مظاهرات عنيفة احتجاجا على القبض على خان الشهر الماضي على خلفية قضايا فساد.