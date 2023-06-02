رئيس وزراء كوسوفو يقترح إجراء انتخابات محلية جديدة لوقف العنف

اقترح رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، إجراء انتخابات جديدة لرؤساء البلديات في محاولة لوقف تفشي العنف الذي وقع مؤخرا شمالي البلاد.

وغرد كورتي عبر موقع تويتر مساء أمس الخميس أن إبعاد الحشود العنيفة من أمام مباني البلدية يعد سبيلا نحو الحد من التصعيد لحين عقد انتخابات جديدة.

وكان كورتي يشير إلى الاشتباكات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية بعد احتجاجات في ثلاث من أربع بلديات ذات أغلبية صربية، أعقبت انتخابات رؤساء البلديات الجدد.

ونشبت اشتباكات في زفيتشان يوم الاثنين الماضي بين الصرب وقوة حفظ السلام بقيادة حلف شمال الأطلسي (كفور) التي تحركت لتأمين المكاتب. وأصيب 80 شخصا، بينهم 30 جنديا.

وأعرب السكان الصرب عن غضبهم من تنصيب رؤساء جدد من الأحزاب الألبانية في ثلاث بلديات. وكان جميع الصرب تقريبا قاطعوا الانتخابات التي جرت الشهر الماضي بتشجيع من بلجراد، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 5ر3%.

وجاءت تغريدة كورتي فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس إلى إجراء انتخابات جديدة في البلديات الأربع شمالي كوسوفو في أقرب وقت ممكن، بعد محادثات وساطة.

وأشارا إلى أن الصرب المقيمين هناك يتعين عليهم أيضا أن يشاركوا، بعد مشاركتهم الضعيفة في التصويت الأول.