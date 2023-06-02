كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس جمال عبد الناصر رفض إقامة حفل زفاف شقيقته «عايدة» بعيدا عن القاهرة ولم يتمكن من حضوره؛ بسبب ما حدث في فترة 1967 العصيبة التي أعقبت النكسة، لافتا إلى رفضه حضور شقيقه «طارق» الحفل أيضا أثناء دراسته في الكلية الحربية.



وقال بكري خلال برنامجه «حقائق وأسرار» الذي يذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، إن الرئيس عبد الناصر كان طاهرا ونزيها وشريفا، ومات مدركا أن كل من يعيش على أرض مصر له من الحقوق مثل أي شخص آخر في تلك الفترة العصيبة.



ولفت إلى أن شعب مصر لا يستسلم ولا يخضع، لأنه ذو حضارة ومراحل تاريخية مهمة على مر الأنظمة تحت الاستعمار وبعده، مؤكدا أنه لا بد من وجود قيادة وطنية ورئيس وطني يلتف حوله الشعب.



وتابع: «كل مصري لما بيسمع الأغاني الوطنية بتسري في جسده الروح المعنوية العالية، والمصريين صمدوا في كل الفترات العصيبة وخاصة ثورة 30 يونيو، التي لبى فيها القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري؛ حفاظا على أمنه القومي مهما تعددت قوى التآمر والعدوان».





