أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية، أن تجارة الخدمات الصينية حافظت على زخم تنموي قوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023.

وأشارت البيانات، التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الجمعة، إلى أن قيمة تجارة الخدمات في البلاد سجلت 08ر2 تريليون يوان (حوالي 1ر293 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 1ر9% على أساس سنوي.

وتوسعت التجارة المتعلقة بالخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 1ر13% على أساس سنوي لتصل إلى 79ر905 مليار يوان خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، وقد شكلت 5ر43% من إجمالي تجارة الخدمات في البلاد، بزيادة قدرها 5ر1نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت.

وبحسب الوزارة، سجلت خدمات السفر انتعاشاً ملحوظاً خلال الفترة المذكورة، حيث ارتفعت التجارة في هذا القطاع بنسبة 4ر63% على أساس سنوي، لتصل إلى 19ر444 مليار يوان، بحسب بيانات الوزارة.