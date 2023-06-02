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روسيا: تبادل المعلومات مع واشنطن في إطار معاهدة ستارت يجري عبر القنوات الدبلوماسية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 8:21 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 8:21 م

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، أن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة في إطار معاهدة "ستارت" يجري عبر القنوات الدبلوماسية للبلدين.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "يجري تبادل المعلومات بيننا في إطار معاهدة (ستارت) لتخفيض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية عبر القنوات الدبلوماسية".

وأضاف بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الأمن الاستراتيجي: "حتى الآن لا توجد خطط بهذا الشأن على الرغم من أنه يجب أن تكون موجودة بالتأكيد".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت أمس الخميس أن واشنطن أخطرت روسيا مسبقًا بأنها ستتوقف عن تبادل البيانات معها بشأن نشر أسلحتها.

وتوقفت فعلا الولايات المتحدة، أمس الخميس، عن إرسال معلومات إلى روسيا حول حالة ومواقع أسلحتها الاستراتيجية الخاضعة للمعاهدة، كما تم إلغاء التأشيرات الصادرة للمتخصصين الروس لعمليات التفتيش بموجب معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.


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