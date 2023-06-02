وزيرة الثقافة الألمانية: المسؤولية أساس لحفز الثقافة نحو مكافحة معاداة السامية

أعلنت وزيرة الدولة الألمانية للثقافة، كلاوديا روث، أن المؤسسات الثقافية الممولة من المال العام تتحمل مسؤولية خاصة في مكافحة معاداة السامية والعنصرية.

وقالت روث (حزب الخضر) اليوم الجمعة أثناء إعادة افتتاح بيت الثقافات العالمية ببرلين وفقا لمخطوطة كلمة للوزيرة: "تزدهر الثقافة في بلادنا بالحرية الفنية وحقيقة أن هذه الحرية تعني أيضا أن القرارات الفنية لا تتخذ في الخارج".

وأضافت روث القول إن الفن سياسة لكن ليس هناك قرارات سياسية تمرر من خلال الفن، "وبالنسبة لمؤسساتنا الثقافية، تأتي هذه الحرية بمسؤولية خاصة. إنها إجماع أساسي من أجل الترقي، ولا يوجد مكان لمعاداة السامية والعنصرية أو أي نوع من الكراهية للبشر".

وأكدت روث قائلة: "لقد زاد إقصاء الفنانين على وجه الخصوص من قبل "بنك الجنوب"، من خلال المقاطعة والمقاطعة الصامتة والتهديدات والعنف في كثير من الأحيان بشكل مقلق في السنوات الأخيرة، وأي شخص يقاطع الناس لأنهم يهود إسرائيليون أو لأنهم يهود وحسب يكون سلوكه معاديا للسامية، ويجب عدم قبول ذلك".