 عقد ندوة عن تحديات الحاضر ورؤى المستقبل في مركز شباب الزهور بالخارجة - بوابة الشروق
الجمعة 2 يونيو 2023 11:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

عقد ندوة عن تحديات الحاضر ورؤى المستقبل في مركز شباب الزهور بالخارجة

عمرو بحر
نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 11:14 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 11:14 م

أعلن بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، ان إدارة البرلمان والتعليم المدنى نفذت ندوة عن تحديات الحاضر ورؤى المستقبل في مركز شباب الزهور بالخارجة، بحضور العشرات من الشباب ورواد المركز.

وقال إن الندوة شملت إلقاء الضوء على أهم المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعرف على التحديات التى واجهت الدولة المصرية في طريقه البناء والتنمية، وكيفية التغلب عليها ومايشهده الاقتصاد من تقدم نحو الاستقرار.

وأضاف أنه تم التعرف على استراتيجية الدولة نحو تمكين الشباب، وإشراكهم فى مواقع عديدة لبناء الجمهورية الجديدة، في ظل أن الإنسان هو الفاعل الرئيسى من خلال عنصرين هما: الفكرة والإرادة، والفكر يمثل الغايات التي يسعى إليها الإنسان إلى تحقيقها، وهي غايات مستقبلية، فهي غير قائمة من الناحية الواقعية، ولكنها موجودة في ذهن الإنسان، وهذا الوجود الذهني، أي المستقبل يشكل الدافع والمحفز لحركة الإنسان، والتاريخ.

وأشار إلى أن مراكز شباب المحافظة تواصل تنفيذ خطط النشاط المختلفة بدعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك