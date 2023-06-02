عقد ندوة عن تحديات الحاضر ورؤى المستقبل في مركز شباب الزهور بالخارجة

أعلن بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، ان إدارة البرلمان والتعليم المدنى نفذت ندوة عن تحديات الحاضر ورؤى المستقبل في مركز شباب الزهور بالخارجة، بحضور العشرات من الشباب ورواد المركز.

وقال إن الندوة شملت إلقاء الضوء على أهم المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعرف على التحديات التى واجهت الدولة المصرية في طريقه البناء والتنمية، وكيفية التغلب عليها ومايشهده الاقتصاد من تقدم نحو الاستقرار.

وأضاف أنه تم التعرف على استراتيجية الدولة نحو تمكين الشباب، وإشراكهم فى مواقع عديدة لبناء الجمهورية الجديدة، في ظل أن الإنسان هو الفاعل الرئيسى من خلال عنصرين هما: الفكرة والإرادة، والفكر يمثل الغايات التي يسعى إليها الإنسان إلى تحقيقها، وهي غايات مستقبلية، فهي غير قائمة من الناحية الواقعية، ولكنها موجودة في ذهن الإنسان، وهذا الوجود الذهني، أي المستقبل يشكل الدافع والمحفز لحركة الإنسان، والتاريخ.

وأشار إلى أن مراكز شباب المحافظة تواصل تنفيذ خطط النشاط المختلفة بدعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.