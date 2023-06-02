اعتبر خبراء عسكريون غربيون أن إعلان روسيا تدميرها لآخر السفن الحربية الأوكرانية "يوري أوليفيرينكو" لن يكون له "أي تأثير تقريبا" على القوة البحرية لأوكرانيا، مرجحين أن الهدف من تدميرها "رمزي أو دعائي".



وقالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، إنها "دمرت" السفينة الأوكرانية يوري أوليفيرينكو في "ضربة عالية الدقة".



وأضافت أن استهداف السفينة حدث في 29 مايو في ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.



من جانبها، رفضت البحرية الأوكرانية التعليق على الأمر.



وتعد "يوري أوليفيرينكو" سفينة إنزال تستخدم لنقل القوات والمركبات، بما في ذلك الدبابات، وتم بنائها في بولندا عام 1970، ونقلت إلى البحرية الأوكرانية في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي، وفقا لموقع "نافال نيوز" العسكري.



وأوضح فريدريك ميرتنز، الخبير بمركز لاهاي للدراسات الاستراتيجية، أن "يوري أوليفيرينكو" ليست سفينة برمائية كبيرة، معتبرا أن غرقها "لن يكون له أي تأثير تقريبا على الإمكانات الهجومية للبحرية الأوكرانية ولن يكون له أي تأثير على الإطلاق على الدفاع عن الساحل الأوكراني".



وأضاف ميرتنز أن "القدرة البرمائية الحقيقية لدى الأوكرانيين ذات طبيعة مختلفة تماما وهي المداهمة السريعة الصغيرة"، مشيرا إلى أن يوري أوليفيرينكو ليست قادرة إلا على حمل حوالي 4 دبابات أوكرانية، مقارنة بالسفن الأكبر التي تم نشرها خلال القرن العشرين، والتي يمكن أن تتسع لـ4 أضعاف هذا العدد على متنها.



ورأى أن السفينة لن يكون لها فائدة تذكر في شن هجوم برمائي على شبه جزيرة القرم.



وتحدث بول فان هوفت، خبير آخر من مركز لاهاي للدراسات الاستراتيجية، عن أنه تم تداول الكثير من المعلومات المتناقضة حول السفينة، حيث قالت روسيا بالفعل إنها استولت على السفينة ودمرتها.



وأضاف أن بعض المعلومات مفتوحة المصدر تشير أيضا إلى أن السفينة التي أشارت إليها موسكو لا تتطابق مع الأوصاف المادية ليوري أوليفيرينكو.



وبسؤاله عن القيمة العسكرية واللوجستية لتدمير السفينة، أجاب مارك جروف، كبير المحاضرين في مركز الدراسات البحرية بجامعة لينكولن في كلية بريتانيا البحرية الملكية، لنيوزويك: "تدميرها له قيمة رمزية أو دعائية".



وأضاف أنه "من الممكن تماما" أن تكون السفينة قد أصيبت، لكن السفينة القديمة "لم تكن ذات قيمة تذكر بالنسبة للأوكرانيين".



وفي الشأن ذاته، غرقت السفينة الروسية الرئيسية موسكفا في البحر الأسود، في أبريل 2022، في أكبر خسارة للبحرية الروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا.



وألقت روسيا باللوم على حريق و "انفجار ذخيرة"، ثم الطقس، في غرق السفينة، على الرغم من أن العديد من المحللين الغربيين والمخابرات الأمريكية أشاروا إلى أن صواريخ نبتون المضادة للسفن في كييف ربما كانت مسئولة.