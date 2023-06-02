من المقرر أن يقترح الرئيس البولندي أندريه دودا إدخال تعديلات على قانون مثير للجدل من شأنه أن يعرض زعيم المعارضة للتحقيق قبل انتخابات مهمة وذلك عقب موجة من الانتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس للصحفيين في العاصمة وارسو، إنه سوف يقترح إجراء تعديلات على القانون اليوم الجمعة، من شأنها تخفيف صلاحيات اللجنة التي تشكلت للتحقيق في التدخل الروسي في بولندا، في فرض عقوبات.

كما سيسعى دودا إلى استبعاد النواب من المشاركة في لجنة من تسعة أعضاء، وتحسين عملية الاستئناف.

وتعد هذه الخطوة محاولة لنزع فتيل النزاع الذي أثير جراء مشروع القانون الذي وقعه دودا يوم الإثنين الماضي ليصبح قانونا.

ومنذ ذلك الحين، قالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إن اللجنة، التي قد تستهدف زعيم المعارضة دونالد توسك، ربما يساء استغلالها للتأثير على انتخابات يتوقع لها أن تشهد منافسة محتدمة في أكتوبر المقبل.