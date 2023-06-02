وكالة التوظيف الألمانية: 16% من الوظائف تعاني من نقص العمالة الماهرة

أظهر تحليل أجرته وكالة التوظيف الألمانية أن نحو 16% من المهن في ألمانيا تعاني من نقص العمالة الماهرة.

وبحسب التحليل، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة في نورنبرج، كان هناك نقص في العمالة الماهرة في 200 من بين حوالي 1200 مهنة تم تقييمها العام الماضي، بزيادة قدرها 52 مهنة مقارنة بعام 2021.

ووفقا للتحليل، فإن مهن التمريض وقيادة المركبات المهنية والكوادر الطبية والبناء ورعاية الأطفال وهندسة السيارات وتكنولوجيا المعلومات تضررت من نقص العمال المهرة، ومقارنة بعام 2021، أُضيفت إلى القائمة العام الماضي مهن خدمات الفنادق وصناعة المعادن وسائقي الحافلات.

وبحسب التحليل، فإن نصف الوظائف الشاغرة العام الماضي كانت في إحدى هذه المهن مع نقص في العمالة الماهرة.

زمع ذلك، توضح الدراسة أيضا مدى الاختلاف بين العرض والطلب عندما يتعلق الأمر بشغل الوظائف الشاغرة: من بين العمال المهرة الذين تم تسجيلهم كعاطلين عن العمل، كان 26% فقط منهم يبحثون عن وظيفة في إحدى المهن التي تعاني من نقص في العمالة الماهرة.