ضبط 4 أطنان دقيق بلدي لغرض البيع في السوق السوداء بدمنهور

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموينية بناحية دمنهور.

ووردت معلومات تفيد بقيام احد الأشخاص بتجميع كمية من الدقيق البلدي المدعم المنخول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع حيث تم ضبط (اربعة أطنان) بأحد المخازن تم نقلها والتحفظ عليها واتخاذ اللازم قانونا.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا؛ للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.