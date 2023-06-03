 قيس سعيد يؤكد تمسك تونس بسيادتها وثوابت سياستها الخارجية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قيس سعيد يؤكد تمسك تونس بسيادتها وثوابت سياستها الخارجية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 10:40 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 10:40 م

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، تمسك بلاده بسيادتها وثوابت سياستها الخارجية، ومن أهمها رفضها للتدخل في شؤونها الداخلية، قائلا: "نرفض أن نتدخل في شؤون غيرنا، نرفض أن يتدخل أحد في شؤوننا لأن شأننا نابع من إرادة شعبنا".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد، اليوم الجمعة، مع نبيل عمار، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والذي تم خلاله استعراض نتائج مختلف الاجتماعات التي عقدها عمار في اطار زيارته مؤخرًا إلى باريس.

وجدّد قيس سعيد، التأكيد على أن لتونس تاريخ أثرى بكثير من عديد الدول الأخرى في مجال الحقوق والحريات، مذكرًا بأن الشعب التونسي الذي انتفض وثار من أجل الحرية والكرامة الوطنية لن يقبل أبدًا بالعودة إلى الوراء، وأن تونس قادرة على أن تعطي دروسًا لا أن تتلقى دروسًا من أي جهة كانت.


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