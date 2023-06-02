العفو الدولية: إيران أعدمت 173 شخصا بسبب جرائم لها علاقة بالمخدرات في 2023

ذكرت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، أن السلطات الإيرانية أعدمت 173 شخصا على الأقل، تم إدانتهم في جرائم، لها علاقة بالمخدرات هذا العام، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف، مما تم إعدامهم في هذا الوقت من العام الماضي.

وشكلت الإعدامات، التي لها علاقة بالمخدرات، ثلثي جميع الإعدامات، التي تم تنفيذها في إيران، في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، حسب المنظمة في تقرير جديد.

وقالت نائبة مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ديانا الطحاوي، إن "المعدل الوقح" الذي تنفذ به السلطات الإعدامات، التي لها علاقة بالمخدرات، في انتهاك للقانون الدولي، يكشف افتقارها للإنسانية والتجاهل الصارخ في الحق في الحياة".

وأضافت "يجب أن يضمن المجتمع الدولي أن التعاون في مبادرات مكافحة المخدرات لا تساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحرمان التعسفي من الحياة وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في إيران".

وكشف التقرير أن عدد الإعدامات، عن جميع الجرائم، زاد بشكل كبير أيضا، حيث تم إعدام 282 شخصا على الأقل، بشكل إجمالي حتى الآن، في عام 2023، وهذا تقريبا ضعف عدد الإعدامات، التي تم تسجيلها في بداية يونيو العام الماضي.