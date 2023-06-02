بسبب شروخ في الزجاج الأمامي: طائرة وزيرة ألمانية تعلق في النيجر

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علقت طائرة وزيرة الدولة الألمانية للشؤون البرلمانية، سيمتي موللر، اليوم الجمعة في دولة النيجر الواقعة غربي أفريقيا بسبب شروخ أصابت زجاجها الأمامي.

وأكد متحدث باسم القوات الجوية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) تقريرا نشرته مجلة "شبيجل" من قبل عن الواقعة.

استقلت الوزيرة طائرة من طراز جلوبال 6000 وهي أصغر طائرة في منظومة الطيران الخاصة بالجيش الألماني "بوندسفير" وتحتوي على 17 مقعدا.

وكانت الوزيرة التي تعمل بوزارة الدفاع كمسؤولة برلمانية تعتزم العودة اليوم الجمعة من نيامي عاصمة النيجر إلى العاصمة الألمانية برلين بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام تفقدت فيها القوات الألمانية في مالي والنيجر.

وما يزال من غير الواضح ما الذي حدث في الطائرة.

وحتى وقت متأخر من بعد ظهر اليوم كان الخيار بين تزويد مولر بطائرة بديلة أو عودتها على رحلة جوية مجدولة قيد الدراسة.