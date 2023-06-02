عضو بالمجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي: البنك لم ينته من رفع أسعار الفائدة

صرح فابيو بانيتا، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بأن البنك لم ينته من رفع أسعار الفائدة، رغم أنه لم يعد أمامه خطوات كثيرة يمكنه القيام بها.

وقال بانيتا في تصريحات لصحيفة لوموند الفرنسية: "اعتقد أن الوقت ليس مناسبا الآن للاستمرار بسرعة كبيرة، لاننا قطعنا بالفعل شوطا طويلا"، مضيفا: "لم نصل بعد إلى الوجهة النهائية، ولكننا لسنا بعيدين عنها".

وشدد البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية، برفع معدلات الفائدة بواقع 375 نقطة أساس منذ يوليو الماضي ورغم أن معدلات التضخم تباطأت، فإنها مازالت مرتفعة على نحو لا يبعث على الارتياح.

وافادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن من المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة مرة أخرى بواقع ربع نقطة خلال الشهر الجاري، ثم في يوليو المقبل.

وذكر بانيتا أن "التضخم مرتفع للغاية، غير أنه لا يوجد سبب يدعو للقلق"، وأضاف: "سوف يتم الشعور بتشديد السياسة المالية خلال الشهور المقبلة، ولا يمكن أن نستبعد إمكانية أن يظل الطلب المحلي ضعيفا، وسوف يترجم هذا في صورة تباطؤ ممتد في النشاط الاقتصادي، بل وحتى ركود تقني في منطقة اليورو".