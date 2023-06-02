مقتل العشرات في حادث قطار مروع بالهند

لقي عشرات الأشخاص حتفهم في حادث قطار مروع بالهند مساء اليوم الجمعة، حسبما ذكرت عدة وسائل إعلام محلية.



وأفادت وكالتا الأنباء الهنديتان "برس ترست أو إنديا" و"إنديا توداي" بمقتل 70 شخصًا، في حين ذكرت وسائل إعلام أخرى أن عدد القتلى يتراوح مابين 30 و50 شخصا.



وأضافت وسائل الإعلام أن عدة مئات من الأشخاص أصيبوا بجروح فى الحادث.



وكانت أعمال الإنقاذ تجري في الظلام.



ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن مسؤول رفيع المستوى بولاية أوديشا بشرقى الهند إن الحادث شمل قطاري ركاب وقطار بضائع.



ولم تتضح على الفور الأسباب التى أدت إلى وقوع الحادث المروع.