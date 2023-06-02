شولتس يدعو إلى تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس، رغبته في تسريع وتيرة التحول إلى هيكلة الاقتصاد بصورة صديقة للبيئة.

وقال شولتس اليوم الجمعة بعد لقاء له مع ما يسمى "التحالف من أجل التحول" الذي تقدم فيه الحكومة الاتحادية المشورة لممثلي الأعمال والنقابات العمالية والعلمية بشان مكافحة تغيرات المناخ: "العقد المقبل حاسم بالنسبة لألمانيا".

وتحدث شولتس عن أهداف طموحة يمكن للمرء أن يحققها ويريد بالفعل تحقيقها.

وقال إنه من أجل توليد 80% من الكهرباء من مصادر متجددة في عام 2030، يجب تسريع وتيرة العمل، مشيرا بالقول: "بحلول عام 2030 لدينا خطط كبيرة: منها نصب أربعة أو خمسة توربينات رياح يوميا، وتركيب أنظمة طاقة شمسية فوق ما يعادل مساحة 43 ملعبا لكرة القدم، وبناء 1600 مضخة حرارية، أو بناء شبكة نقل حرارية تصل مساحتها إلى أربعة كيلومترات"، مؤكدا أنه يتعين خلال ذلك فحص الإجراءات والتدقيق في اللوائح المعمول بها.

وأشار شولتس إلى أن الموظفين المتحمسين مهمون جدا في هذه المرحلة، وحتى 2030 ستكون هناك حاجة إلى ما بين 300 ألف إلى 500 ألف عامل ماهر إضافي للمهن التي تعتبر حاسمة في تحولات إنتاج الطاقة.