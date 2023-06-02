غلق مخبزين لمدة شهر وتحرير 23 مخالفة للمخابز بكوم حمادة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموينية بناحية كوم حمادة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرا متنوعا في مجال المخابز على النحو التالي:

ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبزا ناقص الوزن بمقدار 24 جراما للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين، ومخبز لإنتاج خبزا ناقص الوزن بمقدار 25 جراما في الرغيف وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه، ومخبز تصرف في كمية من الدقيق قدرها 18شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق بيعها بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخبز تصرف في 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم، و6 مخابز أنتجت خبزا ناقص الوزن من 9جرامات حتى 25 جراما للرغيف الواحد، ومخبز متوقف عن العمل والإنتاج، وتحرير محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، ومحضر لعدم تواجد ماكينة صرف الخبز بالمخبز.

كانت الحملة برئاسة ناصف سلامة وبرفقة وليد جعفر ومحمد الشامي مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا؛ للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين.