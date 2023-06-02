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وفاة شخص وإصابة آخرين في حريق بمجمع سكني بروما

روما (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 8:25 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 8:25 م
ذكرت تقارير محلية أن حريقا كبيرا شب في مبنى سكنى متعدد الطوابق في روما اليوم الجمعة، ما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل وإصابة عدة أشخاص آخرين.

وذكرت وكالتا "أنسا" و"أدنكرونوس" الإيطاليتان للأنباء اليوم الجمعة أن فرقة مكافحة الحريق عثرت على شخص متوفي في بئر سلم المبنى السكني.

ولم يصدر بشكل أولي بيان من إدارة مكافحة الحريق بشأن الضحايا.

ووفقا لفرقة الإطفاء، اندلع الحريق في المبنى في منطقة كولي أنين في شمال شرق العاصمة الإيطالية بعد ظهر اليوم الجمعة.

وذكرت تقارير إعلامية أن العديد من الأشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج من حروق وصعوبات في التنفس.

وقالت إدارة مكافحة الحرائق إن عمليات الإصلاح كانت جارية بالمبنى.

كانت ألسنة الحريق قد وصلت بالفعل إلى الطابق السابع من المبنى المؤلف من ثمانية طوابق.

وأظهرت صور ولقطات مصورة من فرقة الإطفاء عامودا كثيفا من الدخان الأسود يرتفع في السماء.

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