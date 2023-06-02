 الخارجية الأمريكية: واشنطن والرياض لا تزالان على استعداد لرعاية المفاوضات السودانية - بوابة الشروق
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الخارجية الأمريكية: واشنطن والرياض لا تزالان على استعداد لرعاية المفاوضات السودانية

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 11:15 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 11:15 ص

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج، إن واشنطن والرياض مستعدتان لاستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع في السودان ولكن يجب في الوقت ذاته أن تلتزم الأطراف السودانية بوقف إطلاق النار في البلاد.

وأضاف وير بيرج - في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة - أن الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 4 كيانات مرتبطة بطرفي النزاع في السودان بسبب عدم التزامهما بوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة، لأنها كانت ومازالت تلعب دورا هاما في المفاوضات وإيصال وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.


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