نبيل نعوم يكتب: إندرا والثقوب السوداء

إندرا هو ملك الآلهة وإله المطر فى الديانة الهندوسية المسيطرة فى شبه القارة الهندية، أما الثقوب السوداء فهى تلك المناطق فى الفضاء ذات جاذبية هائلة وتستطيع امتصاص كل ما يقترب منها بما فى ذلك الضوء.

وقد أعلن علماء الفلك بقيادة فيليب وايزمان من جامعة ساوثهامبتون البريطانية فى «دورية الجمعية الفلكية الملكية» حسب موقع جريدة الجارديان فى منتصف شهر مايو الحالى عن اكتشاف أكبر انفجار كونى تم تسجيله على الإطلاق، وهو عبارة عن كرة من الطاقة حجمها يفوق حجم نظامنا الشمسى بمئة مرة، ومن المحتمل أن يكون الانفجار عبارة عن تمزق نجم بعد اقترابه بصورة كبيرة من ثقب أسود فائق الكتلة.

منذ عام 1790 اقترح الإنجليزى جون ميشيل والفرنسى بيير سايمون وجود نجوم مخفية فى السماء، ثم فى عام 1915 توقعت نظرية النسبية العامة لأينشتاين وجود هذه الأجسام فى الفضاء وأثرها على الزمان والمكان، وأخيرا فى عام 1967 تحدث الأمريكى جون ولير عن الثقوب السوداء كنتيجة لانهيار النجوم. فى عام 1994 أثبت العلماء بواسطة مرصد هابل وجود جسم غير مرئى فى مركز المجرة M87 ويلتف حوله الغاز فى دوامة واضحة، وقد قدروا وزن هذا الجسم بثلاثة آلاف مليون ضعف وزن الشمس! ثم توالت الأدلة على وجود هذه الأجسام بواسطة الأشعة السينية.

ولأن سرعة الهروب من الجاذبية هى السرعة اللازمة للجسم لكى ينفلت من حقل الجاذبية المحيط به، فمثلا نجد ما يتعلق بكوكبنا الأرض، أن أى جسم حتى يتمكن من الخروج من نطاق الجاذبية الأرضية يجب أن يُقذف بسرعة أكبر من 11.2 كيلو متر فى الثانية الواحدة.

وفى حالة الثقب الأسود تكون سرعة الهروب عالية جدا ولا يمكن لأى جسم تحقيقها، حتى الضوء الذى يتحرك بسرعة 300 ألف كيلو متر فى الثانية لا يستطيع الهروب من جاذبية الثقب الأسود لأن سرعته غير كافيه لذلك، وهذا ما يجعل الثقب الأسود مختفيا لا يُرى. ومن حسابات العلماء الآن، إن أى نجم يبلغ وزنه عشرون ضعف وزن شمسنا يمكنه فى نهاية حياته أن يتحول إلى ثقب أسود، وذلك بسبب حقل الجاذبية الكبير وبسبب كتلته الكبيرة. ولكن النجم إذا كان صغيرا ونفد وقوده فإن قوة الجاذبية وبسبب كتلته الصغيرة وغير الكافية لضغطه حتى يتحول إلى ثقب أسود، فى هذه الحالة يتحول إلى قزم أبيض، أى نجم ميت.

ولكى نتخيل عظمة هذه التكوينات الفضائية، فقد أجرى أحد العلماء قياسا لوزن الثقب الأسود فوجد أننا لو قمنا بأخذ حفنة قليلة من هذا الثقب الأسود بحجم ملعقة الشاى سيكون وزنها أكثر من أربعمئة ألف مليون طن، كذلك وجد العلماء ثقوبا سوداء كتلتها أكبر بعشرة آلاف مرة من كتلة الشمس، وقد تصل كتلة الثقب الأسود إلى أكثر من ألف مليون كتلة الشمس.

وكى تتحول الكرة الأرضية إلى ثقب أسود، يستدعى ذلك تحولها إلى كرة نصف قطرها 0.9 سم وكتلتها نفس كتلة الأرض الحالية، بمعنى انضغاط مادتها لجعلها بلا فراغات فى ذراتها، مما يجعلها صغيرة ككرة الطاولة فى الحجم ووزنها الهائل يبقى على ما هو عليه.

أما العلاقة بين الإله إندرا رئيس الآلهة فى الديانة الهندوسية، وبين الثقوب السوداء، فترجع فى رأيى للأسطورة التى تحكى كيف بعد أن شيد إندرا أجمل ما يمكن من القصور بين له الحكيم «بريهاسباتى» مدى قصر نظره بسبب غروره ورغبته فى الخلود، وعدم فهمه لدورة الخلق والدمار، كالثقب الأسود الذى فى نهاية الأمر يبتلع الكل بما فى ذلك الضوء، الثقب الذى هو أيضا الموت، أو الفناء، أو حسب الديانة الهندوسية دورة الخلق والدمار. وبشكل عام النظرة الهندوسية للكون هى أن الكون تم إنشاؤه وتدميره وإعادة تكوينه فى سلسلة متكررة إلى الأبد من الدورات. وفى علم الكونيات الهندوسى، يبلغ عمر الأرض حوالى 4.320.000.000 سنة، وهى مدة استمرار الشاتوريوجا، ويتم دمارها وإعادة تكوينها دوريا. وتستمر حياة الإله إندرا لمدة 72 شاتوريوجا، ثم يأتى بعدها إندرا جديد.

وتوضح الأسطورة حسب نصوص «براهما فايفارتا بورانا»، كيف خلق انتصار إندرا على أحد أعدائه، فخرًا غير مرغوب فيه. ولإحياء ذكرى النصر طلب من المهندس المعمارى الإلهى «فيشواكارما» بناء قصر ليس له مثيل. وبنى المعمارى قصرا جميلا، ولكن إندرا لم يكن راضيا واستمر فى اقتراح التحسينات. وأخيرا، استنجد المهندس المنهك «فيشواكارما» بالإله «فيشنو» والإله «شيفا» لمساعدته. جاء فيشنو ذات يوم إلى قصر إندرا فى مظهر صبى صغير وقال إنه لا يوجد قصر جميل مثل هذا القصر لإندرا سابق. كان إندرا مستمتعا لأن الصبى كان يعرف عن الآلهة إندرا السابقين، وبينما كان يشرح ذلك، مرت مجموعة من النمل ودخلت فى أحد الثقوب السوداء فى القصر. ضحك الصبى وقال إن جميع النمل كانوا جميعا من قبل الآلهة إندرا. وبينما كانت هذه المحادثة مستمرة، دخل شيفا القصر كناسك كهل. يُظهر الناسك مجموعة من الشعر على صدره ويقول إنه فى كل مرة تسقط شعرة يموت إندرا ويحل محله آخر. هكذا أدرك إندرا عدم جدوى الرفاهية ولم يعد مهتمًا بالقصر، وقرر مغادرته إلى الأبد، بعد أن شرح له الحكيم «بريهاسباتى» أن الصبى كان الإله فيشنو وأن الناسك كان الإله شيفا وجاءا ليعلماه درسًا لأنه فقد توازنه بسبب الفخر والغرور.