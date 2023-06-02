محافظ الغربية: بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة عمارات الأوقاف بطنطا

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن بدء تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا.

جاء ذلك خلال جولة رحمي، اليوم/الخميس/؛ لمتابعة بدء الأعمال التي تم إسنادها للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان.

وقال المحافظ إن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة البنية التحتية للعمارات والبالغ عددها ١٥ بلوكا بإجمالي ٣٦ عمارة يقطنها ما يزيد عن ٨٠٠ أسرة، ليكتمل بذلك تطوير المنطقة بأكملها، حيث تم الانتهاء من بناء ٦ عمارات للإسكان بديل للعشوائيات بإجمالي ٤٨٠ وحدة سكنية على مساحة ٢.٣ فدان، إلى جانب البدء في رفع كفاءة البنية التحتية لعمارات الأوقاف من شبكات الصرف الصحي والمياه ورصف وطلاء واجهات العمارات.

وأكد رحمي أن منطقة العجيزي شهدت أعمال تطوير مكثفة من خلال إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي في الجهة المقابلة لعمارات الأوقاف إلى جانب رصف طريق سكة تلا والتي تعتبر أحد أهم المداخل لمدينة طنطا، ورصف وتطوير الشوارع الرئيسية مثل التحرير وسكة صناديد فضلا عن تطوير البنية التحتية بالشوارع الفرعية ورصفها بالانترلوك ضمن مشروع تطوير العشوائيات.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على المناطق غير المخططة والعشوائية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في المناطق الأولى بالرعاية في ظل الجمهورية الجديدة.

من جهتهم، وجه الأهالي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق حلمهم الذي طال انتظاره، حيث عانت المنطقة من تدهور وتهالك البنية التحتية.