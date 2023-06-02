بولندا: وصول 26 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة وصول 26 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى 12.3 مليون لاجئ.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" - أن نحو 24 ألفا و700 أوكراني غادروا بولندا أمس الخميس عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل حاليا إلى 10.5 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.