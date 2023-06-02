مدرب إنبي: حققنا هدفنا في مباراة غزل المحلة

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أعرب تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي، عن سعادته بعد الفوز على غزل المحلة مساء الخميس، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق إنبي قد فاز على نظيره غزل المحلة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري المصري.

وقال تامر مصطفى في تصريحات تليفزيونية: «كنت أشعر بالقلق قبل المباراة بسبب الإرهاق، بعدما خضنا مباراة طويلة امتدت إلى شوطين إضافيين وركلات ترجيح أمام فيوتشر في الكأس قبل 4 أيام فقط».

وأضاف: «نجحنا في تحقيق هدفنا من مباراة غزل المحلة، دون التعرض لإصابات والفرق مرهق للغاية، وأتمنى التوفيق للمحلة في المباريات القادمة لأنه نادٍ كبير ويمتلك جماهيرية عريضة».

وتابع مدرب إنبي: «الأهم أننا حققنا نتيجة جيدة اليوم، وعودة أحمد عيد ومحمد حمدي وحواش، شكلت إضافة كبيرة لنا وسعيد بعودة أوفا للتهديف».

وأتم: «لم أجدد عقدي مع إنبي لموسمين كما تردد، وعقدي منذ البداية لمدة موسم ونصف».