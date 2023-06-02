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أعرب أحمد حجازي، قائد اتحاد جدة، عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري السعودي والعودة لمنصات التتويج، وتحقيق الهدف الأكبر بالتأهل لكأس العالم للأندية.

قال حجازي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" الحمدلله علي موسم كبير رجعنا فيه لمنصات التتويج ببطولتين غاليتين و تحقيق الهدف الأكبر الدوري و تأهلنا لكأس العالم للأنديه".

أضاف:" شكراً جماهيرنا الرائعه علي مساندتكم و دعمنا طوال الموسم داخل و خارج ملعبنا، وشكراً لاداراه النادي بقياده ابو فيصل و ابو عصام".

تابع:" شكراً للجهاز الفني و الجهاز الاداري و الطبي و كل منسوبي النادي اللي بيشتغلو بحب كبير للنادي قبل أي شئ".

أتم:" شكراً إخواني اللاعبين جميعاً علي تضحياتكم و التزامكم و أدائكم الرائع كل فترات الموسم".