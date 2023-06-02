تقارير هارفارد: هل المتعافون من عدوى كوفيد 19 أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى؟

ما زالت جائحة الإصابة بعدوى كوفيد ١٩ تلقى بظلال من الشك والتداعيات على أحوال العالم الصحية حتى بعد أن انحسر الخطر الداهم وأصبحت العدوى كما تنبأ العلم عدوى فيروسية مماثلة للكثير من عدوى الفيروسات وانحسرت نسبة التداعيات الخطيرة التى كانت تستوجب الاستعانة بوسائل التنفس الصناعى وانتهت الحالات التى كانت تنتهى بالوفاة.



رغم أن فيروس كورونا ما زال يمكنه أن يحدث إصابات دائمة فى الرئة وعضلة القلب والكلى والدماغ إلا أن تلك الحالات قد أصبحت تعد نادرة الحدوث.



اللافت للنظر أن المتعافين من الإصابة بعدوى كوفيد قد يعانى بعضهم على المدى البعيد من بعض التداعيات أهونها الشعور بالإرهاق وصعوبة التفكير وفتور الهمة الأمر الذى معه يصعب أن يبادروا بأداء مهامهم ووظائفهم التى تعودوا أن يقوموا بها.



وقد قارنت دراسة موسعة نشرتها الدورية العلمية (Nature) بين مجموعتين من مصابى كوفيد ١٩ من قدامى المحاربين الأمريكان الذين نجوا من كوفيد الأولى مجموعة قوامها ٧٣٠٠٠ ومجموعة أخرى اشتملت على ما يقرب من خمسة ملايين من المحاربين الذين أصيبوا لكنهم لم يدخلوا المستشفيات. ومجموعة أخرى مصابة بالالتهاب الرئوى الناجم عن الأنفلونزا. كان التماثل كبيرا بين المجموعتين فى الجنس والعرق والسن والتاريخ الطبى ووسائل الاستفادة من الخدمات الطبية.



جرت متابعة جميع المجموعات خلال أربعة أشهر. خلال تلك الفترة كان الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية جديدة بما فى ذلك النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر والتهاب العضلات. كان خطر الوفاة أثناء فترة الدراسة أعلى بنسبة ٦٠٪ فيمن تعافوا من عدوى الفيروس. كان من الواضح أن ثمة شيئا فى طريقة استجابة الجسم لفيروس كورونا قد جعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالأمراض حتى بعد نهاية أعراض عدوى كوفيد ١٩.



الواقع أننا جميعا مدينون للعلم الذى وفر للإنسان تلك التطعيمات التى حمته من تلك الأخطار الفتاكة وتداعياتها.