 النائبة سكينة سلامة: مناقشة الحوار الوطني قانون إنشاء مجلس التعليم والتدريب يلامس نبض الشارع - بوابة الشروق
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النائبة سكينة سلامة: مناقشة الحوار الوطني قانون إنشاء مجلس التعليم والتدريب يلامس نبض الشارع


نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 11:53 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 11:53 م
قالت النائبة سكينة سلامة عضوة مجلس النواب، إنَّ مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب الجاري مناقشته ضمن الحوار الوطني، يؤكد أن التعليم قضية قومية يراها الكثيرون ويعلمون مشكلاتها، متطلعة لمساهمة الحوار في وضع حلول لهذه المشكلات.

وأضافت خلال مقابلة مع فضائية «إكسترا لايف»، عُرضت مساء الجمعة، أن عرض مشروع قانون إنشاء المجلس للمناقشة في الحوار الوطني جاء لطرح الآراء والمقترحات ولمس نبض الشارع.

وأشادت بتقديم كل المقترحات على مجلس النواب باعتبار ذلك خطوة إيجابية وإنجازا كبيرا، متمنيا أن تحظى كل القضايا القومية بما نالته قضية التعليم.

وأشارت إلى مشاركة واسعة في الجلسات، سواء المعلمين أو الطلبة، فضلا عن جميع الخبراء من كل الفئات والتيارات السياسية والاجتماعية.

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