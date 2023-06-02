أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه عقب عودة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عن قراره تنحيه عن الرئاسة عقب نكسة 1967، اتخذ قرارين هامين فور عودته وهما: تعيين اللواء محمد فوزي قائدًا للقوات المسلحة، وتعيين اللواء عبدالمنعم رياض رئيسا لأركان القوات المسلحة.



وقال خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس عبدالناصر كان يراهن على عدم انكسار الشعب المصري رغم الصعاب التي تواجهه، موضحًا أن عبدالناصر كان صريحا وقريبا من الشعب، وكان يتشابه مع كثير من الشعب، فهو بمثابة مواطن مصري بدرجة رئيس.



وتابع: عبدالناصر كان يجتمع مع مجلس الوزراء للاطلاع على أحوال المصريين دون الاكتفاء بالتقارير المكتوبة، بل كان يريد أن يخفف عن الشعب كافة الأعباء عنهم.



وأضاف أن الرئيس عبدالناصر كان لديه ثقة في الشعب المصري بالانتصار على أعداء الوطن، موضحًا أن معركة «رأس العش» حدثت بعد النكسة بفترة قليلة، وكانت خير دليل على قوة شعبنا وجيشنا.



وأكمل: الشعب المصري عندما يجد قائد وزعيم حقيقي يتفانى من أجله ويصنع المستحيل، الشعب يمكن التحمل والصبر طالما هناك قيادة وطنية وحريصة تهدف على تقدم الوطن، كما أن الشعب تصدى للنكسة بقوة وصلابة قوية.



وقال: عبدالناصر كان بمثابة الأب للشعب، كما أنه طالب أن يكون القانون هو السائد، مطالبا بوجود معارضة قوية للنظام حتى يعمل المسئولين ويقدموا أفضل الخدمات للمواطنين.





