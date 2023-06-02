وزير الخارجية الأمريكي: الحرب الروسية الأوكرانية إخفاق استراتيجي لروسيا

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وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، الحرب الروسية الأوكرانية بأنها "إخفاق استراتيجي" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الفنلندية بثته وسائل إعلام عربية: "الزمن أثبت أن اعتداء روسيا على أوكرانيا خطأ استراتيجي وأن موسكو ستعاني من التداعيات".

وأكد أن أوكرانيا لن تكون روسية وستبقى حرة صامدة، وأن تداعيات حرب بوتين كانت وخيمة على الاقتصاد الروسي.

وأضاف: "أوروبا تمكنت من خفض استهلاكها من الطاقة الروسية في عامين بنحو النصف"، مؤكدا أن واشنطن فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو لإثبات التزامها بالدفاع عن حلفاء الناتو.

وشدد بلينكن على أن الجهود الدبلوماسية لن تنجح في تغيير رأي الرئيس بوتين.

ونوه بأن حرب أوكرانيا عززت تصميم واشنطن على التعامل مع "التهديد" الصيني.

وأشار إلى أن روسيا الآن في عزلة أكثر من أي وقت مضى وأغلب دول العالم نددت باعتدائها على أوكرانيا.