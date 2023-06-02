المدير الرياضي للوداد: نعرف نقاط ضعف الأهلي جيدا

تحدث حسن بنعبيشة المدير الرياضي لنادي الوداد المغربي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الوداد المغربي على ستاد القاهرة الدولي، يوم الأحد القادم، في ذهاب المباراة النهائية لدوري الأبطال، فيما ستقام مباراة الإياب يوم 11 من الشهر ذاته.

وقال بنعبيشة في تصريحات تليفزيونية: «أنا متفائل قبل المواجهة الأهلي، بسبب تواجد فريق الوداد في الفورمة حاليًا، إلى جانب عودة بعض اللاعبين للمشاركة في التدريبات مثل أمين فرحان وسامبو وزولا».

وأضاف: «سعيد الناصيري رئيس النادي اتخذ القرار الصحيح، عندما قرر تغيير المدرب والتعاقد مع سفين فاندنبروك، وهو مدير فني هاديء ولا يتأثر عندما يكون فريقه متأخرًا أو في اختبار صعب».

وتابع المدير الرياضي للوداد: «فاندنبروك لا تجده قلقا قبل المباريات الكبيرة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على اللاعبين، حيث يستمدون القوة من هدوئه».

وواصل: «سنلعب أمام فريق جيد والأهم أننا نعرفه جيدًا، الشيء الجيد أيضًا أنهم يلعبون الكرة ويتميزون بالتقنيات، وهي نقطة في صالحنا أيضًا».

وأتم: «نملك مفاتيح العودة بنتيجة إيجابية من القاهرة، ونعرف نجوم الأهلي جيدًا ونقاط قوتهم وضعفهم، وأتمنى أن نستغل نقاط قوتنا في المباراة».