إزالة حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية ورفع 256 طن مخلفات في سنورس بالفيوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت الوحدة المحلية لمنشأة طنطاوي بمدينة سنورس بالفيوم حملة لإزالة تعديات البناء على الأراضي الزراعية وتمكنت من شدة خشبية كما تم رفع 256 طن قمامة وأتربة.

وصرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أن الوحدة أزالت شدة خشبية لإنشاء سقف خرساني على مساحة 60 متراً، داخل الكتلة السكنية بطريق الرفيع بنطاق القرية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وأكد أن حملات النظافة المكثفة بمدينة سنورس وعدد من طرق وقرى المركز، أسفرت عن رفع 251 طن قمامة، 5 أطنان أتربة، مؤكدا أن تلك الحملات تأتى في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات ورفع كفاءة الطرق والخدمات.