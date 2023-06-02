أوكرانيا تشكر الولايات المتحدة لتمديدها تعليق رسوم استيراد الصلب

أعرب رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، على قرار تمديد تعليق رسوم الاستيراد الإضافية على الصلب من أوكرانيا لمدة عام آخر.



وذكرت وكالة أنباء "يوركينفورم" الأوكرانية أن رئيس الولايات المتحدة مدد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية على الصلب من أوكرانيا لمدة عام واحد.



ويشمل الإعلان أيضًا منتجات الاتحاد الأوروبي المصنوعة من الفولاذ القادم من أوكرانيا.



كما أعرب رئيس الحكومة الأوكرانية عن امتنانه لرئيس الولايات المتحدة ووزيرة التجارة الأمريكية لدعمهما المهم للاقتصاد الأوكراني خلال الحرب.



يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعفت الصلب الأوكراني من تعريفة 25% لمدة عام آخر، بالإضافة إلى ذلك، دعم الرئيس الأمريكي مبادرة وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو.