زيلينسكي: نعمل على تصدير الحلول الرقمية إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تعمل على تصدير الحلول الرقمية ليس فقط إلى أوروبا ولكن أيضًا إلى دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

وقال في خطاب، حسب ما أوردته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الجمعة أنه "من الجدير بالذكر أيضًا أننا نعمل على تطوير تعاوننا مع إستونيا وتصدير الحلول - حلولنا الرقمية".

وأضاف: "من الواضح أن ما هو ملائم ومفيد لملايين الأوكرانيين سيكون مناسبًا ومفيدًا للدول الأخرى".

وأشار رئيس أوكرانيا في خطابه إلى أنه ناقش المزيد من التعاون مع نظيره الإستوني ألار كاريس، ولا سيما في مجال الرقمنة.

وأضاف أن التطبيق الإلكتروني الخدمي الأوكراني "ديا" سيساعد في تطوير الخدمات الحكومية ليس فقط في الدول الأوروبية ولكن في أمريكا اللاتينية وأفريقيا أيضًا.