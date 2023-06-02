النمسا تشكر بلجيكا وعمان على جهودهما في إفراج إيران عن 3 أوروبيين

أعربت النمسا، الجمعة، عن شكرها بلجيكا وعمان على جهودهما في إفراج إيران عن 3 أوروبيين كانت تحتجزهم.



وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، في بيان، "نشعر بارتياح شديد لأننا تمكنا أخيرا من إعادة المواطنين كامران قادري، ومسعود مصاحب إلى الوطن بعد سنوات من السجن الشاق في إيران".



وأشار إلى أن "المواطنين الاثنين المفرج عنهما في طريق العودة إلى النمسا للم شملهما مع أحبائهما"، معرباً عن امتنانه لزملائه البلجيكيين والعمانيين على جهودهم في هذه العملية.



وأضاف شالنبرج: "أود بشكل خاص أن أشكر وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي على دعمهما القيم.. لقد عملنا عن كثب وسرية وثقة مع شركائنا، وأثمرت مثابرتنا"، وفقاً لوكالة الأناضول.



وقبل ساعات، أعلنت وزارة الخارجية العمانية في بيان، وصول 3 أوروبيين إلى مسقط قادمين من طهران، عقب وساطة قامت بها السلطنة مع إيران.



وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية، إفراج إيران عن 3 مواطنين أوروبيين كانت تحتجزهم، مشيرة إلى أن المواطنين الثلاثة دنماركي وآخران يحملان الجنسية النمساوية، دون تفاصيل أكثر عن سبب الاحتجاز.



وأكدت الحكومة النمساوية خبر إطلاق سراح مواطنيها من إيران.



وفي 26 مايو الماضي، تمت صفقة تبادل سجناء بين إيران وبلجيكا بوساطة عمانية.



ونجحت الوساطة في إفراج بلجيكا عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي الذي كان يمضي عقوبة بالسجن منذ عام 2021، مقابل إطلاق طهران سراح عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، بعد احتجازه لمدة 455 يوما.



وفي مارس الماضي، أيدت المحكمة الدستورية البلجيكية معاهدة لتبادل السجناء مع إيران، تبعها كشف رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أن حكومته تدرس طلبا من طهران بتسليم أسد الله أسدي، المدان بالتخطيط لتفجير في فرنسا، مقابل عامل الإغاثة.