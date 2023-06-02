غلق مخبز لمدة شهر وتحرير 33 محضرا لمخابز مخالفة في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموينية بناحية كوم حمادة وأبوالمطامير.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 33 محضرا متنوعين فى مجال المخابز على النحو التالى ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 22 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين، ومخبز قام بالتصرف فى كمية من الدقيق قدرها 17 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير المشروع، ومخبز قام بتجميع 8 شكائر دقيق بلدى مدعم وتم التحفظ على الدقيق واتخاذ اللازم قانونا.

كما تمكنت الحملة من ضبط 16 مخبزا قامو بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، ومخبزين قامو بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور.

كانت الحملة برئاسة ناصف سلامة وبرفقة تامر مبارك مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.